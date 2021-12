Milano, 21 dic. (LaPresse) – La città di New York ha il più alto tasso di nuovi casi di Covid-19 in Usa, secondo i dati dei Centers for Disease and Control Prevention citati da Abc, e ora sta registrando una media di nuovi casi più che in qualsiasi altro momento della pandemia. I casi nella città più popolosa della nazione stanno crescendo in modo esponenziale, di circa il 640% nell’ultimo mese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata