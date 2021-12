Roma, 21 dic. (LaPresse) – “L’Europa avrà bisogno di una notevole quantità di investimenti sostenibili per aiutare la transizione ecologica”. Così la vicepresidente della commissione Europea Margrethe Vestager nella conferenza per la presentazione delle nuove Linee guida per gli aiuti di Stato su clima, ambiente ed energia. “Sebbene una quota significativa” di questi investimenti – osserva Vestager – “verrà dal settore privato, il sostegno pubblico svolgerà un ruolo nell’assicurare che la svolta avvenga in modo rapido”.

