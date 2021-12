Torino, 21 dic. (LaPresse) – La Juventus supera 2-0 il Cagliari con un gol per tempo nella gara valida per la 19/a giornata di Serie A. Kean sblocca il risultato al 40′ di testa raccogliendo un tiro-cross di Bernardeschi. Proprio l’ex Fiorentina raddoppia al 38′ della ripresa con un diagonale potente e preciso. I bianconeri salgono così al quinto posto, a 34 punti, a meno quattro dall’Atalanta, mentre i sardi – al terzo stop di fila – rimangono fermi a 10, in zona retrocessione.

