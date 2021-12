Milano, 21 dic. (LaPresse) – La Salernitana non andrà in trasferta a Udine dove oggi alle 18:30 avrebbe dovuto sfidare l’Udinese. Lo comunica il team campano in una nota in cui si legge che “a seguito di accertate positività nel gruppo squadra” la Società “prende atto delle disposizioni dell’Asl di Salerno che ha richiesto la sospensione dell’attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata