Milano, 21 dic. (LaPresse) – Sotto la lente della Procura di Milano, da quanto si apprende, sono finiti i contratti di una decina di calciatori, per lo più giovani o della Primavera dell’Inter, firmati negli anni 2017-2018 e 2018-2019. Cedendo i suoi atleti, la società nerazzurra, a quanto si apprende, avrebbe realizzato plusvalenze molto significative da mettere a bilancio. In particolare, in uno dei due esercizi finiti al centro dell’indagine, l’Inter proprio dalla compravendita di giovani calciatori avrebbe realizzato plusvalenze pari al 10% dei ricavi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata