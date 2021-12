Milano, 21 dic. (LaPresse) – “L’Empoli? E’ un avversario forte, ha battuto anche la Juventus. Servirà grande determinazione contro una squadra che gioca bene a calcio e ben allenata da Andreazzoli. Ma anche noi abbiamo le carte per fare male all’Empoli, dipenderà da noi”. Lo ha detto Stefano Pioli, allenatore del Milan, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Empoli. Il tecnico rossonero ha quindi annunciato che “domani non ci sarà Ibra per un sovraccarico al ginocchio”. Anche Leao “non ci sarà, rientrerà contro la Roma”.

