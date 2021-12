Per il calciatore del Napoli sintomi influenzali: ha saltato l'allenamento. Asintomatico invece l'attaccante laziale

(LaPresse) – In seguito al tampone molecolare effettuato questa mattina è emersa la positività al Covid-19 di Lorenzo Insigne. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. Lo ha reso noto il Napoli.

In seguito a dei leggeri sintomi influenzali Insigne non aveva effettuato la sessione di allenamento di oggi e si era sottoposto a un tampone antigenico con esito dubbio. Quello molecolare ha confermato poi la positività.

Positivo anche Immobile della Lazio

Anche Ciro Immobile è risultato positivo al Covid. Il calciatore della Lazio è asintomatico e sta bene. L’attaccante che si era messo nei giorni scorsi in autoisolamento, dopo aver saltato il match contro il Genoa, non prenderà parte alla trasferta di Venezia in programma domani.

