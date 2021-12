Roma, 21 dic. (LaPresse) – Ciro Immobile è risultato positivo al Covid. Il calciatore della Lazio è asintomatico e sta bene. Immobile, che si era messo nei giorni scorsi in autoisolamento, dopo aver saltato il match contro il Genoa, non prenderà parte alla trasferta di Venezia in programma domani.

