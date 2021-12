Bruxelles, 20 dic. (LaPresse) – “Le decisioni sulla vaccinazione obbligatoria sono di competenza degli Stati membri. Dovremmo continuare ad aumentare i tassi di vaccinazione, come consigliato anche dall’Ecdc nella sua ultima valutazione del rischio. Per raggiungere questo importante obiettivo, è opportuna una discussione sulla vaccinazione obbligatoria, come modo per aumentare i tassi di vaccinazione ma, come detto, la palla è nel campo degli Stati membri dove viene presa la decisione sulla vaccinazione obbligatoria”. A ribadirlo è una fonte della Commissione europea sentita da LaPresse.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata