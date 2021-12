Milano, 20 dic. (LaPresse) – Il richiamo già autorizzato del vaccino Moderna(50 µg di mRNA-1273) aumenta i livelli di anticorpi neutralizzanti Omicron di circa 37 volte. Lo comunica la società in una nota precisando che una dose di richiamo di 100 µg di mRNA-1273 – quindi doppia – aumenta i livelli di anticorpi neutralizzanti Omicron circa 83 volte. Moderna – si legge ancora nella nota – continuerà a portare avanti gli studi clinici per un booster specifico per Omicron (mRNA-1273.529).

