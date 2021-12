Milano, 20 dic. (LaPresse) – “Ora al Governo chiediamo l’obbligo vaccinale”. È chiaro l’assessore alla Salute del Lazio, in un’intervista al Messaggero: “Bisogna recuperare il tempo perduto. Faccio l’esempio del Lazio: ci sono ancora 400mila persone non vaccinate. Potranno sembrare poche rispetto a una popolazione di quasi 6 milioni. Ma in termini assoluti è un numero altissimo, che mette a rischio gli altri abitanti. Certo, stiamo iniettando ogni giorno 2mila prime dosi e non è poco. Ma abbiamo fatto di tutto per convincerli e ormai l’unico modo per sradicare questo zoccolo duro è l’obbligo vaccinale. Per questo chiedo all’esecuavo di introdurlo su tutto il territorio nazionale”. “Estendere il Super Green pass ad altre categorie di lavoratori, imporne l’uso sui mezzi pubblici, accorciare la durata della certificazione verde, costringere chi va in altri luoghi dove ci sono manifestazioni pubbliche a entrare solo con il Green pass è sbagliato: si rischia di sostenere che la copertura della vaccinazione sia poco efficace. E che questo farmaco non sia l’arma principale contro il Covid. Invece abbiamo visto che la dose booster ha aumentato le difese contro le varianti”.

