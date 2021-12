Roma, 20 dic. (LaPresse) – Poco più della metà degli italiani (52%) avrebbe deciso di andare in vacanza per le festività di fine anno, con il 24% che ha già prenotato. Al netto di chi ci sta pensando ma manifesta ancora un livello di indecisione (15%), gli italiani pronti a fare le valigie sarebbero poco più di 18 milioni di individui. Nove persone su dieci, inoltre, optano per una destinazione turistica in Italia, solo il 6% sceglie di andare oltre confine.

