Roma, 20 dic. (LaPresse) – “Ritengo sia sbagliato pensare di accorpare ad altre commissioni la Commissione Affari europei nella prossima legislatura. Il suo ruolo deve infatti rimanere autonomo ed essere anzi rafforzato, a maggior ragione in un periodo come quello che stiamo vivendo. Ciò affinché il Parlamento sia pienamente e sistematicamente coinvolto nella formazione delle importanti decisioni che vengono prese proprio in Europa”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a margine della conferenza degli ambasciatori, in merito alla prospettiva del taglio sulla Commissione Affari Ue. “Sarebbe – continua il titolare della Farnesina – in controtendenza anche rispetto ai nostri principali partner europei, come Francia e Germania, che attribuiscono addirittura un rango costituzionale alle commissioni affari Ue”.

