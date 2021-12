Roma, 20 dic. (LaPresse) – Le qualità morali per fare il presidente della Repubblica, Letizia Moratti ce le ha? “Non ho motivo di non riconoscergliele”. Risponde così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, ai microfoni di ‘Tagadà’, su La7, a una domanda sulla corsa per il Colle.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata