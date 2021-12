Roma, 20 dic. (LaPresse) – “Letizia Moratti? Adesso, su singoli nomi non ha senso star lì a consumarsi. Non avrebbe senso, perché tanto ogni giorno i giornalisti ne tirano fuori uno”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, ai microfoni di ‘Tagadà’, su La7, parlando della corsa per il Colle. “E’ una questione di metodo e rispetto ai parlamentari del Movimento 5 Stelle”, aggiunge.

