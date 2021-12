Torino, 20 dic. (LaPresse) – Tredicesima medaglia per l’Italia ai Mondiali di nuovo in vasca corta, in corso ad Abu Dhabi. Matteo Rivolta, oro nei 100 delfino, ha conquistato il bronzo nei 50, sulla stessa specialità. L’azzurro ha chiuso in 22″02, nuovo record italiano. Oro al brasiliano Nicholas Santos (21″94), argento a Dylan Carter di Trinidad and Tobago.

