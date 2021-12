Torino, 20 dic. (LaPresse) – L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nella staffetta maschile 4×50 mista ai Mondiali di nuoto in vasca corta in corso ad Abu Dhabi. Il quartetto azzurro composto da Lorenzo Mora, Nicolo Martinenghi, Matteo Rivolta e Lorenzo Zazzeri ha chiuso in 1’30″78, dietro a Russia e Usa, oro ex aequo in 1’30″51.

