Milano, 20 dic. (LaPresse) – “Abbiamo allungato a 7,12 anni la vita media del debito, rispetto ai 6,95 anni del 2020. Se si include la componente Ue nello stock, la vita media sale a 7,29 anni. In questo contesto il rapporto tra debito e pil dopo la prima riduzione di quest’anno è previsto in ulteriore discesa nei prossimi anni”. Così Alessandro Rivera, direttore generale del Tesoro, nella Presentazione delle Linee guida sulla gestione del Debito Pubblico per il 2022 e del nuovo calendario delle Aste di Titoli di Stato.

