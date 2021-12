Roma, 20 dic. (LaPresse) – “Il Movimento non è allineato a una posizione di centrosinistra, ma è in trincea per nuove battaglie che, sicuramente, le possiamo identificare in un’area progressista. Saremo alla frontiera della Transizione ecologica e di un’economia circolare che è sempre stata nel nostro Dna”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, ai microfoni di ‘Tagadà’, su La7, rispondendo alle domande dei telespettatori.

