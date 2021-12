Roma, 20 dic. (LaPresse) – “Siamo soddisfatti di tante misure che abbiamo chiesto e per quali ci siamo battuti e che abbiamo ottenuto, a partire dal Superbonus, che abbiamo chiesto a gran voce”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, ai microfoni di ‘Tagadà’, su La7, parlando della legge di Bilancio. “Nel pomeriggio dovrebbe arrivare una riformulazione che dovrebbe far saltare il tetto Isee per il prossimo anno per le unifamiliari e questo è molto importante – aggiunge -. Poi, lo abbiamo chiesto a gran voce, deve far saltare l’Irap. Così è stato, c’è stata una riformulazione dell’Ires e addirittura è stato eliminato il carico fiscale corrispondente per le pmi. Poi ancora la riformulazione dell’Irpef” e “ricordo anche l’estensione dell’esenzione della Tosap, di cui baristi e ristoratori si sono avvantaggiati”. Il giudizio negativo è, invece, sulla mancata riattivazione di misure come Cashback: “Il governo avrebbe dovuto osare di più sul contrasto all’evasione”.

