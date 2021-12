Roma, 20 dic. (LaPresse) – “In questo momento sopravanzare quello che sarà l’aggiornamento degli scienziati non avrebbe molto senso e credo che anche il governo si riservi sino all’ultimo di aggiornare i dati”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, ai microfoni di ‘Tagadà’, su La7, parlando delle nuove misure allo studio dell’esecutivo per fronteggiare la recrudescenza della pandemia. “Un dato mi sembra che sia di fatto sul tavolo, dunque anche per le scelte del governo, cioè che la variante Omicron si sta rivelando abbastanza perniciosa rispetto anche alla doppia vaccinazione – prosegue -, quindi dovremo assolutamente incrementare la campagna per la terza dose”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata