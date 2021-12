Bruxelles, 20 dic. (LaPresse) – L’atto delegato sulla tassonomia (la classificazione delle fonti energetiche in base all’impatto nella transizione climatica) non sarà più presentato entro il mese, come prospettato anche oggi dal portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, ma slitterà all’anno prossimo. A confermarlo è il commissario europeo all’ambiente, Virginijus Sinkevicius, rispondendo a una domanda al termine del Consiglio Ue Ambiente. “Probabilmente avremo una discussione domani nel Collegio dei commissari che porterà secondo le nostre procedure a un’approvazione l’anno prossimo”, ha detto il commissario.

