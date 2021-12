Roma, 20 dic. (LaPresse) – “Ho firmato l’ordinanza che prevede l’obbligo di mascherine all’aperto nella regione Lazio. Si tratta di una misura precauzionale ma essenziale per la salvaguardia della nostra salute e quella dei nostri cari in un momento come questo. Anche questa volta stiamo tenendo alta la guardia e come in passato stiamo anticipando il virus”. Così il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, commentando l’ordinanza che prevede l’utilizzo delle mascherine anche nei luoghi all’aperto. L’ordinanza entra in vigore giovedì 23 dicembre sul tutto il territorio della regione Lazio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata