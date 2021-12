Sesto San Giovanni (Milano), 20 dic. (LaPresse) – “Lavoriamo per evitare qualsiasi chiusura. Agli italiani sono stati chiesti enormi sacrifici per evitare chiusure, quindi ci sono milioni e milioni di italiani, anzi decine di milioni di italiani, che sono corsi a farsi vaccinare. Quindi, parlare di chiusure mi sembra prematuro”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della visita al cantiere delle ex Acciaierie Falck, a Sesto San Giovanni. A chi gli chiedeva dell’ipotesi di introduzione dei tamponi per i grandi eventi, il segretario del Carroccio ha risposto: “Lasciamo lavorare i medici. Da italiano rispetto le norme, ma anche la comunità scientifica dovrebbe mettersi d’accordo se il tampone serve o non serve, perché fino a settimana scorsa il tampone non serviva. Adesso qualcuno chiede il tampone anche per i vaccinati. A me basta che il Cts parli con una voce sola: da papà vorrei sapere cosa devo fare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata