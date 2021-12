Milano, 20 dic. (LaPresse) – Continuano a salire i ricoveri Covid negli ospedali italiani: secondo i dati del ministero della Salute sono +21 rispetto a ieri quelli in terapia intensiva per un totale di 987 con 73 nuovi ingressi. Balzo anche per i pazienti in reparto a +375 in 24 ore e oltre 8mila in totale (8.101).

