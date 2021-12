Milano, 20 dic. (LaPresse) – La riunione annuale del World Economic Forum di Davos, che si sarebbe dovuta tenere dal 17 al 21 gennaio in Svizzera, “verrà rimandata alla luce della continua incertezza per l’epidemia della variante Omicron” del coronavirus. Lo comunica la stessa organizzazione internazionale in una nota, aggiungendo che l’incontro “è ora in programma per l’inizio dell’estate”.

