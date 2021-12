Roma, 20 dic. (LaPresse) – Nella strategia contro il Covid quando era a Palazzo Chigi “ho fatto ricorso a tutte le risorse interiori, fisiche, psichiche, intellettive e morali. Perché è chiaro che sono stati tanti i momenti in cui, non avendo un libretto delle istruzioni, non avevamo il senso dell’efficacia delle misure che stavamo adottando. Poi, man mano siamo riusciti a metterle a sistema, con l’ausilio della scienza”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, ai microfoni di ‘Tagadà’, su La7. “Io ho dormito poco, molto poco, perché è stato complicato, soprattutto all’inizio, quando sono cominciati i morti”, spiega.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata