Roma, 20 dic. (LaPresse) – “Rispetto al vantaggio che stiamo dimostrando nella comparazione ad altri Paesi, mi sembra che le nuove misure” anti-Covid “sono ancora adeguate. Ma è chiaro che in questo momento sta emergendo che questa variante Omicron si sta rivelando più contagiosa anche della Delta. Aspettiamo i dati, ma sembrerebbe non così letale, ma comunque si preannuncia anche da noi uno stress per le strutture sanitarie”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, ai microfoni di ‘Tagadà’, su La7.

