Roma, 20 dic. (LaPresse) – “Io credo che la soluzione non sia quello di ricorrere adesso al tampone, poi il governo valuterà”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, ai microfoni di ‘Tagadà’, su La7. “Se saranno confermati i dati scientifici, dobbiamo accelerare per le terze dosi della vaccinazione – aggiunge -. Non certo il fatto di costringere qualcuno, per andare al cinema, al teatro o nei luoghi più affollati, di fare un tampone che è una misura per definizione che lascia il tempo che trova”.

