Roma, 20 dic. (LaPresse) – “Mi dispiace, ma Giorgia Meloni ancora non ha ragione. Ne ha toppate, purtroppo, parecchie durante il periodo più duro della pandemia, perché puoi fare pure opposizione ma dire che non bisogna proclamare lo stato di emergenza, in questa fase del Paese, non è il gioco più raccomandato per una forza che ha una responsabilità politica”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, ai microfoni di ‘Tagadà’, su La7, parlando della polemica innescata dalla presidente di FdI sui tamponi.

