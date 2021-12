Torino, 20 dic. (LaPresse) – La Lega Serie B ha disposto il rinvio della gara Lecce-Vicenza, valida per la 18/a giornata del Campionato Serie B, in programma questa sera alle ore 20.30, a data da destinarsi. E’ quanto si legge in una nota sul sito del club pugliese, che in queste ore ha registrato due casi di positività al Covid-19. La decisione fa seguito alla comunicazione dell’ASL Lecce, avente ad oggetto ‘Attestato di quarantena collettivo con divieto di spostamento’, con il quale il Dipartimento di Prevenzione di Lecce ha disposto “(…) la quarantena fiduciaria al domicilio con divieto assoluto di spostamento per i soggetti (…) qualificati come ‘contatti stretti di caso COVID positivo'”, con conseguente divieto di “svolgere l’attività sportiva agonistica programmata per il giorno 20/12/2021, né alcuna attività sportiva fino al 22/12/2021”.

