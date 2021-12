Roma, 19 dic. (LaPresse) – “È tanto, tanto grande il numero di donne picchiate, abusate in casa, anche dal marito. Il problema è che per me è quasi satanico, perché è profittare della debolezza di qualcuno che non può difendersi, può soltanto fermare i colpi”. Lo dice Papa Francesco nello speciale del Tg5 “Francesco e gli Invisibili – Il Papa incontra gli ultimi.

