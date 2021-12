Milano, 19 dic. (LaPresse) – Inarrestabile Sofia Goggia: l’azzurra ha vinto anche il SuperG in Val d’Isere, dopo la vittoria di ieri in discesa, con il tempo di 1’19″23. Sul podio anche Elena Curtoni, terza con 1’19″74. Tra le due azzurre si piazza la norvegese Ragnhild Mowinckel, con 1’19″56, che ‘rovina’ un podio che sarebbe stato tutto italiano, con Federica Brignone che è giunta quarta. Vittoria importante, la 16esima in Coppa del Mondo, per Goggia che allunga anche in classifica generale, grazie al quinto posto della rivale statunitense Mikaela Shiffrin, a 75 centesimi di distacco.

