Milano, 19 dic. (LaPresse) – Nuovo oro per l’Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta in corso ad Abu Dhabi: Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo e Alessandro Miressi hanno vinto la 4×50 stile libero uomini, con il tempo di 1’23″61, davanti alla Russia (1’23″75) e all’Olanda (1’23″78). Solo quarti gli Usa in 1’23″81. I tempi degli azzurri sono stati: Leonardo Deplano 21″37, Lorenzo Zazzeri 20″42, Manuel Frigo (21″21) e Alessandro Miressi 20″61.

