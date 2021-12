Roma, 19 dic. (LaPresse) – Maggioranza e governo chiudono l’accordo sui lavoratori edili che sceglieranno di aderire all’Ape social per l’uscita dal lavoro. Secondo quanto filtra, negli incontri per sciogliere i dubbi legati alla legge di Bilancio 2022, sarebbe stato trovato un punto di incontro sui contributi, che scendono da 36 a 32 anni, in combinato disposto con i 63 anni di età anagrafica.

