Roma, 19 dic. (LaPresse) – “Se c’è una cosa che ha caratterizzato l’impegno del Lazio contro il Covid è quella di anticipare il virus, per limitarne i danni. È evidente che c’è una curva del contagio che sale e sarà buona cosa anticipare anche questa volta lo sviluppo del contagio, domani valuteremo questa nuova ordinanza che, come fu fatta in anticipo alcuni mesi fa, proporrà l’adozione della mascherina all’aperto almeno per un mese”. Lo dice il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine dell’inaugurazione del comitato per Cecilia D’Elia, candidata del centrosinistra alle Suppletive per la Camera dei deputati del prossimo 16 gennaio. “Ovviamente siamo in contatto con il governo per capire quali saranno gli orientamenti sui nuovi provvedimenti che sta valutando, però credo che questo piccolo sforzo in più potrà essere utile e salutare per combattere e limitare il più possibile la diffusione del contagio”, conclude.

