Roma, 19 dic. (LaPresse) – “Potremmo essere vicini alle zone arancioni, in effetti il contagio sale e le terapie intensive potrebbero riempirsi rapidamente”. Lo dice Guido Rasi, consulente scientifico del commissario per l’emergenza Covid, ai microfoni di ‘Mezz’ora in più’, su Rai3.

