Roma, 19 dic. (LaPresse) – Sono oltre 22mila i casi di covid registrati a New York nelle ultime 24 ore e il sindaco Bill De Blasio ha chiesto aiuto al governo federale con l’invito a potenziare i trattamenti con anticorpi monoclonali e ad accelerare l’autorizzazione della pillola antivirale di Pfizer. “Omicron si sta muovendo velocemente, ma ci stiamo muovendo più velocemente per mantenere questa città al sicuro. Questo non è marzo del 2020. Abbiamo imparato così tanto da allora”, ha detto annunciato un’espansione della campagna di test sulla popolazione.

