Milano, 19 dic. (LaPresse) – In Campania vengono vietate feste ed eventi in sale da ballo, discoteche e locali al chiuso. È quanto prevede un’ordinanza, che sarà pubblicata in giornata, del presidente della regione Vincenzo De Luca. Rimarrà consentito svolgere eventi con posti a sedere preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina.

