Santiago (Cile), 19 dic. (Lapresse/AP) – Con il 13% delle schede scrutinate Gabriel Boric, ex leader della protesta studentesca e leader della sinistra è in vantaggio con il 53% delle preferenze rispetto al 47% del rivale conservatore Jose Antonio Kast nelle elezioni presidenziali cilene. Kast aveva chiuso in vantaggio al primo turno ma non era riuscito a ottenere la maggioranza dei voti. In Cile dal ritorno della democrazia trent’anni fa, nessun candidato in testa dopo il primo turno è mai stato sconfitto al ballottaggio. Ma nessun presidente è mai stato eletto senza vincere nella capitale, Santiago, che Boric si è aggiudicato comodamente al primo turno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata