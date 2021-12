Roma, 19 dic. (LaPresse) – Gabriel Boric è il nuovo presidente del Cile. Con metà delle schede scrutinate il 35enne ex leader del movimento studentesco e candidato della sinistra ha un vantaggio ritenuto incolmabile sul rivale Jose Antonio Kast. Il politico conservatore ha infatti fatto sapere tramite il suo profilo twitter di aver telefonato a Boric per complimentarsi per la vittoria. “Da oggi è il presidente del Cile e merita tutta il nostro rispetto e la nostra collaborazione costruttiva”, ha scritto Kast.

