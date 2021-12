Milano, 18 dic. (LaPresse) – “Scossa di terremoto magnitudo 4,4 sentita in tutta la Lombardia. L’epicentro è stato vicino a Bonate Sotto, Bergamo. Sono in contatto con la Protezione Civile, al momento non abbiamo segnalazioni di danni a persone o cose”. Lo scrive su facebook il governatore della Lombardia Attilio Fontana.

