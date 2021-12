Milano, 18 dic. (LaPresse) – In vista dell’elezione del nuovo presidente della Repubblica, “io non metto veti nei confronti di nessuno e tutti hanno titolo di presentarsi”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Milano. A chi gli chiedeva se in corsa per il Quirinale ci sarà la vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha replicato: “Non faccio nomi, non faccio cognomi, ne parliamo a gennaio”.

