Karachi (Pakistan), 18 dic. (LaPresse/AP) – Una potente esplosione si è verificata a Karachi, nel sud del Pakistan, apparentemente per un accumulo di gas nel sistema fognario sotto a un edificio nel quartiere di Shershah, e il bilancio è di almeno 10 morti e 13 feriti, 3 dei quali in condizioni critiche. Il portavoce della polizia, Sohail Jokhio, ha riferito che al momento non è chiaro cosa abbia scatenato l’esplosione, ma una squadra di esperti è stata convocata per indagare sulle cause. Il bilancio delle vittime è stato riferito dal dottor Sabir Memon del Trauma Center Karachi, che precisa che molti dei feriti sono in terapia intensiva. Danneggiate le finestre di molti edifici della zona e anche un veicolo che era parcheggiato vicino.

