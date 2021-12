Milano, 18 dic. (LaPresse) – Il leggendario chitarrista dei Queen, Brian May, ha contratto il coronavirus. Lo ha comunicato lui stesso con un post su Instagram, in cui ha pubblicato la foto del test positivo: “Il giorno scioccante alla fine è arrivato per me. La temuta doppia linea rossa. Sono stati giorni davvero orribili – scrive il musicista – ma sto bene. E racconterò la storia”. Poi l’appello: “Per favore, fate molta attenzione là fuori, brava gente. Questa cosa è incredibilmente trasmissibile. Davvero non lasciate che vi rovini il Natale. Con amore – Bri”.

