Milano, 18 dic. (LaPresse) – “La legge di Bilancio sarà votata la prossima settimana. Sinceramente credo che anche quest’anno le procedure parlamentari siano state inaccettabili. Ormai viviamo in un sistema parlamentare in cui il bicameralismo è stato superato di fatto. Peccato, non è la strada costituzionalmente corretta. Detto questo, ci sono ottime novità nella Legge di Bilancio. Spero solo che si abbandoni l’idea di intervenire sull’esame di maturità: ragazzi e professori hanno bisogno di certezze, non si può cambiare idea sull’esame a gennaio per il giugno successivo”. Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua enews.

