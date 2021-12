Roma, 18 dic. (LaPresse) – La Regione Lazio sta lavorando a un’ordinanza per imporre l’obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca. Il provvedimento, secondo quanto si apprende, sarà varato all’inizio della settimana per entrare in vigore prima di Natale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata