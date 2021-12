Milano, 18 dic. (LaPresse) – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm che prevede la revoca temporanea del green pass per i positivi al Covid-19. La riattivazione è prevista quando arriverà la guarigione. “La Piattaforma nazionale-Dgc – si legge – genera una revoca delle certificazioni verdi Covid-19 rilasciate alla persona risultata positiva al Sars-Cov-2, inserendo gli identificativi univoci” di questi green pass “nella lista delle certificazioni revocate, che vengono riconosciute come non valide in fase di verifica, e comunicandoli al Gateway europeo perché siano considerati non validi anche negli altri Stati membri. La Piattaforma nazionale-DGC invia notifica della revoca all’interessato, per il tramite dei dati di contatto eventualmente disponibili. La revoca verrà annullata automaticamente a seguito dell’emissione della certificazione verde COVID-19 di guarigione dalla positività che l’ha generata”.

