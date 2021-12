Milano, 18 dic. (LaPresse) – La cabina di regia del 23 dicembre convocata a Palazzo Chigi “io credo che sarà l’occasione per valutare i dati soprattutto sulla variante Omicron, attendiamo con fiducia i riscontri e come reagiranno i vaccini. Sarà un momento di confronto, di condivisione. Un momento per valutare di decidere se ci sarà bisogno di adottare ulteriori provvedimenti”. Così il sottosegretario di Stato al ministero della Salute, Andrea Costa, al Tg4, sottolineando anche che il Governo non si è mai tirato indietro.

