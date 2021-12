Napoli, 18 dic. (LaPresse) – “Noi vogliamo dare seguito alla ricerca dei nostri obiettivi, si va a confrontarci con ciò che abbiamo davanti e non si fanno ragionamenti sui chi non c’è e chi avrebbe dato una mano. E’ con quelli che ci sono che possiamo vincere la partita e la giochiamo con l’obiettivo di portare a casa i tre punti”. Lo ha detto Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, parlando in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Milan in campionato. “In questi momento c’è bisogno di esempi, abbiamo una rosa con 16-17 giocatori a disposizione: sono sufficienti per andare a giocare contro chiunque”, ha aggiunto. “E’ chiaro che per avere certe ambizioni dipende da noi, ma ottenerle a volte può non dipendere da noi perchè possono succedere delle cose. Noi dobbiamo solo fare tutti gli sforzi che richiede questo sport e vestire la maglia del Napoli”, ha detto ancora Spalletti.

